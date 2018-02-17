Берлин, 17 февраля, 2018, 10:54 — ИА Регнум. Члены фракции «Левые» в германском бундестаге намерены привлечь внимание властей ФРГ к вопиющим случаям нарушения прав человека и ограничения свободы слова на Украине. Об этом сегодня, 17 февраля, сообщает телеканал RT.

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Сообщается, что депутаты фракции «Левые» сформулировали 34 вопроса к кабинету министров, которые охватывают спорные инициативы украинских властей за последнее время. Среди них есть вопросы, которые касаются введения дискриминационных поправок в закон «Об образовании», а также блокировки российских социальных сетей на Украине.

«Нынешняя ситуация с правами человека и свободой СМИ на Украине вызывает серьёзную озабоченность ряда международных правозащитных организаций и ассоциаций журналистов. В частности, критически важные СМИ и журналисты на Украине находятся под давлением», — сказано в депутатском запросе.

Депутаты «Левых» требуют от германского правительства оценить, насколько на Украине реализованы базовые права человека, в том числе закрепленные во Всеобщей декларации прав человека.