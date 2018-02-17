Вашингтон, 17 февраля, 2018, 10:29 — ИА Регнум. Число умерших от гриппа детей в США возросло до 84 человек. Об этом сегодня, 17 февраля, сообщает CNN.

torange.biz Грипп

По данным Центра по контролю и предупреждению заболеваний при правительстве США (CDC), зарегистрированы 84 смерти ребенка в результате заболевания гриппом.

По данным CDC, за неделю в США зафиксированы 22 случая смерти детей из-за гриппа и его осложнений.

Ранее CDC заявил, что показатели заболеваемости гриппом в США в текущую зиму приблизились к показателям пандемии «свиного гриппа» 2009 года.

По оценкам CDC, к весне гриппом переболеют 34 млн американцев. При этом известно, что при обычной сезонной эпидемии гриппа в США умирают около 56 тыс. человек.

На данный момент гриппом больны уже более 6,6% людей, которые обращаются в американские больницы. Во время пандемии «свиного гриппа» 2009 года этот показатель составил 7,7%.

Специалисты указывают, что в нынешнюю зиму наиболее распространённым стал штамм H3N2. В 2009 году людей поражал другой штамм — H1N1 («свиной грипп»). Однако штамм H3N2 считается более опасным, так как на него хуже действуют вакцины.