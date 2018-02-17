Москва, 17 февраля, 2018, 10:16 — ИА Регнум. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти ребенка в одном из детских садов в Новой Москве. Об этом сегодня, 17 февраля, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Counselling Трагедия

Напомним, утром 16 февраля воспитательница и нянечка детского сада после прогулки младшей группы заметили, что одного из детей не хватает. Они вернулись на площадку и обнаружили, что девочка 2014 года рождения лежит на снегу.

Прибывшая в детский сад бригада «скорой помощи» констатировала смерть ребенка.

Затем в детский сад прибыла следственная группа. Следователи выясняют, как в детском саду обеспечивалась безопасность воспитанников. Расследование было взято на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Также рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Халатность».