Москва, 17 февраля, 2018, 10:01 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что Москва запускает судебные иски против США из-за незаконного захвата российской дипломатической собственности на американской территории. Такое заявление сделал глава российского внешнеполитического ведомства в интервью телеканалу EuroNews, опубликованного накануне, 16 февраля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Лавров выразил сожаление, что за более чем год пребывания Дональда Трампа у власти в США российско-американские отношения не улучшились по сравнению с тем, что было в период администрации Барака Обамы.

«Даже в известной степени ухудшились», — отметил Лавров.

Глава МИД РФ пояснил, что имеет в виду рейдерский захват российской дипломатической собственности в США, который противоречит положениям Венской конвенции, а также всем принципам, на которых зиждется американская конституция и общество.

«Частная собственность священна. Это положение было попрано, и мы сейчас запускаем, как уже говорили, судебные иски в США», — пояснил Лавров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2017 года власти США потребовали от России закрыть генеральное консульство РФ в Сан-Франциско, торговое представительство в Вашингтоне и его отделение в Нью-Йорке.

Первые два объекта находятся в российской собственности, здание отделения торгпредства в Нью-Йорке было арендовано. Российская сторона расценивает действия США по захвату собственности РФ как враждебный акт и требуют от Вашингтона немедленно вернуть эти объекты.