Екатеринбург, 17 февраля, 2018, 09:18 — ИА Регнум. В Югре 16 февраля получила новое развитие тема о гибели воспитанников детской спортивной школы Нефтеюганска. А в Екатеринбурге одной из обсуждаемых тем стало обрушение потолка, в результате которого травмы получили мужчина и двое детей.

Harald Weber Старый шифер

Тонна шифера — на детей

Обрушение потолка в старом двухэтажном доме в Суворовском переулке Екатеринбурга произошло вечером 15 февраля. Травмы получили мужчина и двое детей — девяти и двух лет. Более 20 жильцов срочно эвакуировали. Вход в подъезд закрыли.

Причина ЧП выяснилась уже скоро. Оказалось, одна из организаций проводила там ремонт крыши. И на чердаке складировали шифер. По разным оценкам, его там накопилось не меньше тонны. И в один нехороший час перекрытия просто не выдержали нагрузки и сломались. Соответственно, то, что находилось на чердаке, рухнуло вниз.

По оценкам медиков, мужчина и двое детей жить будут, травмы у них не смертельные. Можно сказать, им повезло. На заводе имени Калинина в ноябре 2016 года обрушение крыши закончилось гибелью четверых человек, также были раненые.

После ЧП в Суворовском переулке возбуждено уголовное дело по факту выполнения работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан. А один из подъездов, в котором и произошло обрушение, временно расселили. Жильцам власти пообещали предоставить жильё из маневренного фонда.

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Новое дело о гибели детей

Гибель в Югре 4 декабря 2016 года детей получила новое развитие. СКР заявил о возбуждении ещё одного уголовного дела по факту нарушения Правил дорожного движения, которое и привело к трагедии. Под подозрение попал водитель тягача «Скания» Вадим С., которого ранее следователи не стали привлекать к ответственности.

Напомним, 6 февраля был оглашён приговор в отношении двоих водителей (тягача «Вольво» и автобуса, в котором ехали дети), бывшего директора спортивной школы и представителя предпринимателя, осуществлявшего перевозки пассажиров. Суд установил, что наибольшее наказание должен понести водитель «Вольво» Раиль С., который, по данным следствия, спровоцировал столкновение автобуса со «Сканией». В результате этого 10 детей и двое взрослых погибли. Ещё больше 10 детей получили различные травмы.

«Скания» ехала следом за «Вольво». По изначальной версии следствия, её водитель не имел возможности избежать столкновения с автобусом. На основании этой версии её водителя и освободили от ответственности. Теперь же и ему предстоит следствие и суд.

А пока прокуратура обжалует приговор, вынесенный 6 февраля. Обвинение настаивало на семи годах лишения свободы для водителей и по пять лет для остальных. Но суд внял требованиям обвинителя лишь в случае с водителем «Вольво» Раилем С., который получил 6 лет и 9 месяцев. У остальных сроки наказания оказались существенно ниже тех, что запрашивало обвинение.

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Кто получит выплаты

В Оренбуржье отменён режим повышенной готовности, который был введён после катастрофы самолёта Ан-148. А некоторые родственники погибших уже оформили выплаты.

Напомним, самолёт «Москва — Орск» разбился 11 февраля в Раменском районе Подмосковья. Из 65 пассажиров и шестерых членов экипажа не выжил никто.

39 погибших проживали в Оренбургской области. Их родственники вправе рассчитывать на выплату в размере 1 млн рублей. Документы оформили родственники уже 30 погибших.

Кроме того, родственники 19 погибших уже оформили документы на выплату страховки в размере 2,025 млн рублей. А региональное отделение Пенсионного фонда России назначило за девять погибших пенсии 15 иждивенцам, среди которых 13 детей. Ещё двум детям пенсии оформляют в Москве.

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Зарплаты врачей и оговорки минздрава

В Пермском крае активно обсуждают зарплаты врачей. Глава краевого минздрава Дмитрий Матвеев озвучил, что они в среднем получают порядка 59 тыс. рублей, и это его заявление повлекло ироничные комментарии в соцсетях и на форумах.

«Между 5 и 9 забыли запятую поставить», — написал один из граждан. Другие же посчитали, что в этой цифре учтены заработки и руководства, и рядовых медиков. В целом, судя по комментариям, граждане не поверили озвученным Матвеевым цифрам.

В ответ на это министр объяснил, что считались именно зарплаты врачей. Он признал, что у одних зарплата может быть 25 тыс., а у других — 70 тыс. По его словам, хорошую зарплату врачи получают при совместительстве, с учётом всех доплат и надбавок. Также, по его словам, размер зарплаты зависит от экономики конкретных учреждений здравоохранения. Например, в одной больнице нет производственных потерь, бесполезных расходов «в трубу», зато проводят много «дорогих» по меркам ОМС операций и процедур и т. д. Там и зарплаты выше.

Подробности: Зарплата врачей в Прикамье — 59 тыс. рублей, но с тремя оговорками

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