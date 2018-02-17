Мехико, 17 февраля, 2018, 09:12 — ИА Регнум. В Мексике потерпел крушение вертолет, на борту которого находился министр внутренних дел страны Альфонсо Наваррете и губернатор штата Оахака Алехандро Мурат. Об этом сегодня, 17 февраля, сообщает издание Jornada.

(сс) George Chernilevsky Винт вертолета

Сообщается, что вертолёт, на борту которого находился министр внутренних дел Мексики Альфонсо Наваррете и губернатор штата Оахака Алехандро Мурат, по какой-то причине потерял управление на высоте примерно 30 метров перед посадкой и упал на автомобиль.

В результате крушения погибли несколько человек, находившиеся на земле. Также несколько человек, находившиеся в вертолете получили ранения.

Уточняется, что министр Наваррете и губернатор Мурат не пострадали в результате инцидента.