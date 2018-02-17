Пхенчхан, Южная Корея, 17 февраля, 2018, 08:47 — ИА Регнум. Женская сборная «олимпийских атлетов из России» по хоккею смогла пробиться в полуфинал XXIII зимних Олимпийских игр в Пхенчхане.

Fanny Schertzer Хоккей

Команде удалось одержать уверенную победу над сборной Швейцарии — 6:2.

Таким образом, олимпийские хоккеистки из России впервые в своей истории смогли выйти в полуфинал Олимпийских игр.

Но там их ждут исторические противники России на льду — сборная Канады. Матч обещает быть интересным, но канадки — явные фаворитки.