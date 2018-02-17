Пхенчхан, Южная Корея, 17 февраля, 2018, 08:37 — ИА Регнум. В столице XXIII зимних Олимпийских игр — южнокорейском городе Пхенчхане, в так называемой медиадеревне, где проживают аккредитованные на Играх сотрудники СМИ, обнаружен мертвым южнокорейский журналист, работавший переводчиком в одной из японских вещательных комнат. Об этом сегодня, 17 февраля, сообщил пресс представитель оргкомитета Игр Сон Пэк Ю.

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Труп был обнаружен в одной из комнат журналистского комплекса.

«Это кореец, который помогал коллегам из Японии. Сосед по комнате в медиадеревне пытался его разбудить, но в итоге оказалось, что тот мёртв. Ему было 55 лет», — сообщил Сон Пэк Ю.

Южнокорейская полиция проводит расследование по факту смерти журналиста.

Один из знакомых умершего сообщил, что незадолго на смерти тот жаловался на боли в сердце.