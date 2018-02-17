Москва, 17 февраля, 2018, 07:28 — ИА Регнум. Российский бизнесмен Евгений Пригожин, попавший в число 13 граждан Российской Федерации, которым были предъявлены обвинения во «вмешательстве в выборы в США», прокомментировал решение американского министерства юстиции. Соответствующее заявление он сделал журналистам накануне, 16 февраля.

Цитата: х/ф «Иван Васильевич меняет профессию», реж. Леонид Гайдай, СССР, 1973 г «Рука Кремля»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне минюст США предъявил обвинения 13 гражданам России и трём российским компаниям во «вмешательстве в американские выборы». Среди обвиняемых бизнесмен Пригожин и две его фирмы Concord Managment, Concord Catering, а также Агентство интернет-исследований.

Стоит отметить, что против Пригожина и его компаний американцы ввели санкции ещё в 2017 году. Сам он ещё тогда заявил, что вообще никак не связан с деятельностью, направленной на вмешательство в американские выборы.

Сейчас Пригожин также считает, что минюст США явно видит только то, что хочет видеть.

«Американцы очень впечатлительные люди, они видят то, что хотят видеть. С большим уважением отношусь к ним. Если они хотят видеть дьявола — пусть видят», — сказал бизнесмен.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова уже назвала обвинения минюста США против 13 российских граждан и трех компаний абсурдом.

«13 человек осуществляли вмешательство в выборы в США?! 13 против миллиардных бюджетов спецслужб? Против разведки и контрразведки, против новейших разработок и технологий? Абсурд? Да. Но это современная американская политическая реальность», — написала Захарова на своей странице в американской социальной сети Facebook.