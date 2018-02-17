Минск, 17 февраля, 2018, 05:46 — ИА Регнум. Украинский певец Никита Алексеев, выступающий под сценическим именем Alekseev, будет представлять Белоруссию на международном песенном конкурсе «Евровидение-2018», передаёт 17 февраля Белтелерадиокомпания.

Dearon Евровидение 2018

Как сообщается, Alekseev с песней Forever стал победителем национального отбора, набрав наибольшее количество баллов, и соответственно, был объявлен официальным представителем Белоруссии на международном конкурсе.

В ходе торжественной церемонии победителю отбора вручили «стилизованное евровизионное сердце», изготовленное белорусским стеклозаводом «Неман» и другие подарки от спонсоров проекта, говорится в сообщении.

Читайте также: Вокалист Sex Pistols хочет представлять Ирландию на «Евровидении-2018»

"Спасибо, друзья, за веру и поддержку! Спасибо, Беларусь!» — написал Alekseevв своём микроблоге в Twitter.

Как передаёт Naviny. by, уроженец Киева Никита Алексеев станет первым за всю историю участия Белоруссии в «Евровидении» представителем страны, не имеющим белорусских корней.

Напомним, конкурс «Евровидение-2018» будет проходить с 8 по 12 мая в Лиссабоне.

Читайте также: «Евровидение-2018»: Россия и Украина попали в один полуфинал