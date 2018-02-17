Мехико, 17 февраля, 2018, 05:13 — ИА Регнум. В Мексике сейсмологи зафиксировали 59 повторных подземных толчков после мощного землетрясения, произошедшего в южной части страны.

Angelo_Giordano Землетрясение

«До 18:30 (3:30 мск) было зафиксировано 59 афтершоков», — сообщает Национальный сейсмологический центр Мексики на своей странице в Twitter.

Губернатор штата Оахака, на который пришёлся эпицентр землетрясения, сообщил, что информации о жертвах до настоящего времени не поступало.

По его словам, речь идёт только о материальном ущербе, масштабы которого ещё оцениваются.

По уточнённым данным, магнитуда подземных толчков составила 7,2. Эпицентр землетрясения находился в двух километрах к юго-востоку от города Пинотепа-Насиональ. Очаг залегал на глубине 43 километра.

Подземные толчки ощущались также в столице страны — городе Мехико.