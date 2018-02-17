Керчь, Крым, 17 февраля, 2018, 04:56 — ИА Регнум. Массовое ДТП вечером 16 февраля на трассе «Феодосия — Керчь» произошло при попытке обгона грузовика водителем легковой машины. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС России по Республике Крым, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«По информации очевидцев, водитель «ВАЗ-2105», совершая обгон большегрузного автомобиля, допустил касательное столкновение с ним, после чего вылетел под встречный грузовик. В результате столкновения произошло воспламенение грузовых автомобилей», — говорится в сообщении.

По прибытии на место спасателей было установлено, что «ВАЗ-2105» с людьми был очень сильно деформирован, по обе стороны от дороги грузовики были охвачены сильным огнём. Кроме этого, из-за тёмного времени суток и плохой видимости участником ДТП стал ещё один большегрузный автомобиль.

В результате аварии погибли семь человек, среди которых предположительно четыре ребёнка. Ещё два человека — женщина и водитель одного из грузовиков — были доставлены в больницу с тяжёлыми травмами.

Напомним, авария произошла около 19:55 мск на участке автотрассы «Феодосия — Керчь» в районе населённого пункта Ленинское.