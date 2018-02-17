Африн, Сирия, 17 февраля, 2018, 04:10 — ИА Регнум. Турецкие военные могли применить снаряды с отравляющим веществом в сирийском районе Африн. Об этом сообщает агентство SANA со ссылкой на директора больницы Африна Джоана Мохаммеда.

Defense.gov В зоне поражения

По его словам, шесть жителей селения Эль-Мзейна, расположенного в окрестностях города Африна, были доставлены в больницу с симптомами удушья в результате воздействия отравляющего газа.

Сообщается, что самочувствие четверых пострадавших стабилизировалось, тогда как двое остаются в тяжёлом состоянии.

По сообщению курдского агентства Firat, медики склоняются к тому, что турецкими военными были применены снаряды с хлором.

Напомним, вооруженные силы Турции с конца января проводят операцию «Оливковая ветвь» на севере Сирии, елью которой является борьба с курдскими Отрядами народной самообороны, значительно усилившимися на сирийско-турецкой границе. Поддержку турецким военным оказывают формирования «Сирийской свободной армии».

16 февраля Генштаб Турции заявил о «нейтрализации» за время военной операции 1551 члена Отрядов народной самообороны.

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