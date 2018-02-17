Москва, 17 февраля, 2018, 03:45 — ИА Регнум. Житель Москвы обратился в полицию с заявлением о разбойном нападении, в ходе которого у него было похищено 130 млн рублей. Об этом 17 февраля сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ограбление

По утверждению мужчины, водитель автомобиля «Яндекс.Такси» довез его до посёлка Коммунарка, расположенном в ТиНАО, после чего избил его и отобрал сумку с находящимися в ней деньгами.

В свою очередь, ТАСС со ссылкой на источник сообщает, что обратившийся в полицию мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Отмечается также, что сумка с указанной суммой денег может весить порядка 30 килограммов.

В пресс-службе столичного управления МВД России подтвердили информацию, что в полицию поступило сообщение о грабеже.

Обстоятельства произошедшего в настоящее время уточняются. Ведётся розыск такси с предполагаемым злоумышленником.