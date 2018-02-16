Амстердам, 17 февраля, 2018, 02:49 — ИА Регнум. Нижняя палата парламента (Tweede Kamer) Нидерландов большинством голосов одобрила накануне два предложения относительно Геноцида армян 1915 года.

Здание парламента Нидерландов

Как отмечает издание nltimes.nl, в одним из принятых документов указывается, что нижняя палата парламента Нидерландов «признает Геноцид армян», а во втором документе говорится о том, что голландский министр или госсекретарь должен отдать дань памяти жертв Геноцида и принять участие в соответствующих мероприятиях в апреле в Армении.

Обе инициативы были представлены на рассмотрение парламента депутатом от партии"Христианский союз"(ChristenUnie) Джоэлом Вурдевиндом (Joel Voordewind). Инициативы поддержали все четыре коалиционные партии, представленные в Нижней палате парламента Нидерландов.

«Ожидается, что это решение еще больше ухудшит отношения между Турцией и Нидерландами, поскольку Анкара всегда негативно реагирует на признание геноцида со стороны других стран», — цитирует публикацию nltimes. nl newsarmenia.am.

В заметке также говорится, что когда Германия признала Геноцид армян, со стороны Турции последовали акции протеста и разъяренная реакция Анкары. Папа Франциск недавно назвал Геноцид армян первым геноцидом XX века, что сразу же привело к дипломатическим последствиям между Турцией и Ватиканом.

До сих пор Нидерланды никогда официально не признавали Геноцид, всегда говоря о «вопросе геноцида армян». Однако парламентское большинство верит, что наступило время изменить подобную позицию.

«Мы не можем отрицать историю из-за страха перед санкциями. В конце концов, наша страна — столица международного права, следовательно мы не должны бояться совершать правильные поступки», — сказал Вурдевинд.

В марте 2017 года резко ухудшились отношения между Турцией и Нидерландами, между странами разгорелся дипломатический скандал. Началось все с того, что турецкая община в Нидерландах запланировала митинг в Роттердаме в поддержку конституционной реформы в Турции, референдум по которой поршел 16 апреля.

На этом митинге должен был выступить министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Однако власти Нидерландов запретили его самолету приземлятся на голландской территории.

Тогда в Нидерланды прибыла турецкий министр по делам семьи Фатма Бетюль Сайян Кайя. Но власти Нидерландов объявили её «нежелательным иностранцем» и грубо выдворили из страны.

Сам митинг в Роттердаме власти также запретили.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал власти Нидерландов «фашистами» и пригрозил жесткими ответными мерами. Временный поверенный в делах Нидерландов в Анкаре был вызван в турецкий МИД, где ему была вручена нота протеста в связи с недружественными действиями властей его страны.

Кроме того, МИД Турции объявил нежелательным возвращение в страну голландского посла после отпуска.

5 февраля 2018 года голландское министерство иностранных дел заявило, что Нидерланды приняли решение официально отозвать своего посла в Анкаре.

Как отмечалось в документе, посол физически не имеет доступа в Турцию с марта 2017 года, когда между двумя странами разразился дипломатический скандал. «За прошедший период Нидерланды и Турция обсуждали данный вопрос на различных уровнях. Однако эти встречи не позволили договориться о нормализации двусторонних отношений», — сказано в заявление МИД Голландии.