Мюнхен, Германия, 17 февраля, 2018, 02:34 — ИА Регнум. Президент Украины Пётр Порошенко, выступая вечером 16 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности, продемонстрировал участникам заседания грязный и измятый флаг Европейского союза, якобы привезённый им из Авдеевки, которая в настоящее время оккупирована Вооружёнными силами Украины.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пётр Порошенко

По словам Порошенко, флаг был вывешен украинскими военнослужащими «как символ восточной границы Европейского союза». «Я надеюсь, что она там будет», — заявил он.

Стоит отметить, что жест президента Украины не вызвал никакой реакции в опустевшем к моменту его выступления зале.

«Факиру фокус не удался», — прокомментировал мюнхенскую речь Петра Порошенко глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своём микроблоге в Twitter.

«Приём Порошенко, который вдруг развернул в Мюнхене флаг ЕС, якобы простреленный в Донбассе, не произвёл впечатления», — написал сенатор.

Тот факт, что украинскому президенту для выступления в Мюнхене было отведено 15 минут под самый вечер, Пушков объяснил тем, что «всем и так известно, что он скажет».