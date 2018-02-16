Баку, 17 февраля, 2018, 02:06 — ИА Регнум. Азербайджан в 2017 году добыл 29 миллионов тонн легкой нефти против 31,1 миллиона тонн, добытых в 2016 году, говорится в отчете компании BP Azerbaijan по итогам деятельности за прошлый год.

BP Azerbaijan является оператором блока азербайджанских месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли» (АЧГ), где добывается сорт Azeri Light.

По данным отчета компании, среднесуточная добыча легкой нефти за указанный период составила около 588 тысяч баррелей, в том числе 51 тысяча баррелей на платформе «Чираг», 137 тысяч баррелей на платформе «Центральный Азери», 124 тысячи баррелей на «Западном Азери», 82 тысячи баррелей на «Восточном Азери», 117 тысяч баррелей на «Глубоководном Гюнешли» и 77 тысяч баррелей на «Западном Чираге».

В 2017 году операционные затраты в рамках проекта составили 456 миллионов долларов, капитальные — около 1,18 миллиарда долларов.

Контракт на разработку блока АЧГ был подписан в 1994 году. 14 сентября 2017 года в Баку было подписано новое соглашение о разработке блока АЧГ до 2050 года.

Долевое участие в проекте выглядит следующим образом: BP (оператор) — 30,37 процента, AzACG (SOCAR) — 25 процентов, Chevron — 9,57 процента, INPEX — 9,31 процента, Statoil — 7,27 процента, ExxonMobil — 6,79 процента, TP — 5,73 процента, ITOCHU — 3,65 процента, ONGC Videsh Limitd (OVL) — 2,31 процента.