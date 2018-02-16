Торонто, Канада, 17 февраля, 2018, 02:01 — ИА Регнум. Пассажирский самолёт авиакомпании Air Canada прервал рейс из-за того, что несколько пассажиров получили травмы в результате турбулентности, передаёт телеканал CTV.

Brian Самолёт авиакомпании Air Canada

Как сообщается, самолёт летел из канадского Торонто в город Сан-Хосе на Коста-Рике.

В связи с инцидентом экипаж воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета.

После прибытия в Торонто двое пострадавших были доставлены из аэропорта в больницу, ещё одному человеку была оказана медицинская помощь на месте.

Отмечается, что сам самолёт в результате ЧП повреждений не получил. Спустя некоторое время пассажиры рейса отправились на Коста-Рику тем же бортом.