Пассажиры авиарейса Air Canada получили травмы из-за турбулентности
Торонто, Канада, 17 февраля, 2018, 02:01 — ИА Регнум. Пассажирский самолёт авиакомпании Air Canada прервал рейс из-за того, что несколько пассажиров получили травмы в результате турбулентности, передаёт телеканал CTV.
Brian
Самолёт авиакомпании Air Canada
Как сообщается, самолёт летел из канадского Торонто в город Сан-Хосе на Коста-Рике.
В связи с инцидентом экипаж воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета.
После прибытия в Торонто двое пострадавших были доставлены из аэропорта в больницу, ещё одному человеку была оказана медицинская помощь на месте.
Отмечается, что сам самолёт в результате ЧП повреждений не получил. Спустя некоторое время пассажиры рейса отправились на Коста-Рику тем же бортом.