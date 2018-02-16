Москва, 17 февраля, 2018, 01:49 — ИА Регнум. Центр организации дорожного движения правительства Москвы обратился к столичным автомобилистам с призывом отказаться от использования личного транспорта в выходные дни, 17−18 февраля, в связи с ожидаемым сильным снегопадом.

Под снегом

«В выходные синоптики обещают снегопад. На дорогах ожидается гололедица, местами снежные заносы, может увеличиться количество аварий», — сообщается на странице ЦОДД в Facebook.

Во избежание роста числа аварий и осложнения дорожно-транспортной ситуации водителям рекомендуется сохранять повышенное внимание и аккуратность на дорогах, а по возможности, оставить автомобили дома.

В ЦОДД отмечают, что отказ от личного транспорта «позволит сделать поездку более прогнозируемой», поскольку «городской транспорт работает штатно и готов к увеличению пассажиропотока».

Напомним, ранее Гидрометцентр России сообщил, что за выходные в Москве и Московской области может выпасть до 10 миллиметров осадков, что составляет треть месячной нормы для февраля.

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