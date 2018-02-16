Киев, 17 февраля, 2018, 01:29 — ИА Регнум. Президент Украины Пётр Порошенко и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на полях Мюнхенской конференции по безопасности 16 февраля обсудили перспективы развёртывания миротворческой миссии ООН в Донбассе, сообщает пресс-служба президента Украины.

President.gov.ua Пётр Порошенко

«Собеседники пришли к единому мнению, что главной задачей будущей миссии ООН должно быть обеспечение полного мирного урегулирования ситуации в Донбассе и восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины в международно признанных границах», — говорится в сообщении.

Кроме этого, как информирует пресс-служба, Порошенко и Гутерреш «выразили обеспокоенность продолжением ухудшения ситуации с правами человека» в Крыму.

Как передавало ИА REGNUM, возможность введения миротворческого контингента в Донбассе также обсуждалась на встрече министров иностранных дел России и Украины Сергея Лаврова и Павла Климкина 16 февраля в Мюнхене. По итогам встречи украинский министр сообщил, что стороны не смогли прийти ни к каким договорённостям.

Напомним, позиция России заключается в том, что миротворцы должны быть размещены на линии разведения враждующих сторон в Донбассе. В свою очередь Украина настаивает, чтобы контингент ООН был введён на всей территории Донецкой и Луганской народных республик, и в первую очередь, на границе с Россией. При этом Киев отказывается согласовывать данный вопрос с Донецком и Луганском.

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