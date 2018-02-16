Санкт-Петербург, 17 февраля, 2018, 01:10 — ИА Регнум. Причиной сбоя в работе социальной сети «ВКонтакте» во второй половине дня 16 февраля стало отключение напряжения в сети «Ленэнерго». Об этом сообщил управляющий директор «ВКонтракте» Андрей Рогозов на своей странице в соцсети.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электричество

По его словам, в результате отключения электроэнергии, произошедшего около 15:30 мск, произошло включение в работу системы резервного энергоснабжения дата-центра Xelent, где установлено оборудование «ВКонтакте».

"В момент переключения нагрузки на резервную систему питания произошло кратковременное прерывание синусоиды, которое длилось 24 мс. В результате этого сбоя перезагрузилось сетевое оборудование некоторых телеком-операторов и наше сетевое оборудование», — пояснил Рогозов.

Он отметил, что после восстановления питания специалисты «ВКонтакте» были вынуждены отключить часть сервисов, чтобы снизить нагрузку на сетевое оборудование и быстрее восстановить работоспособность сайта.

Как передавало ИА REGNUM, 16 февраля пользователи социальной сети «ВКонтакте» столкнулись с массовым сбоем в работе сайта. Длительное время пользователи могли получить доступ только к разделу «Сообщения».

Читайте также: Пресс-служба «ВКонтакте» рассказала о сбое в работе соцсети