Москва, 17 февраля, 2018, 00:55 — ИА Регнум. Представители руководства западных стан в доверительных беседах не скрывают своего раздражения действиями властей Украины. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу Euronews.

Украинский флаг

«То, что сейчас Запад раздражён совершенно аррогантными действиями киевского руководства, раздражён разгулом преступности, коррупцией, тем, что балом на Украине правит совсем не президент, а влияющая на него радикальная «партия войны», включая откровенных неонацистов, для меня абсолютно ясно. Я это слышу в доверительных беседах от своих западных коллег», — сказал глава МИД России.

Он отметил, что европейские страны «поддержали антиконституционный переворот и оказались в абсолютно позорной ситуации», когда «засвидетельствовали договорённость, достигнутую в феврале 2014 года между тогдашним президентом и оппозицией, и не смогли предотвратить слом этой договорённости буквально на утро».

«Я уверен, что они все это прекрасно понимают. Но, задрав ставки в пользу нынешней украинской власти, видя все её недостатки, все её пороки, уже не могут без потери политического лица об этом говорить публично», — сказал Лавров.

Как передавало ИА REGNUM, 16 февраля на полях Мюнхенской конференции по безопасности состоялись переговоры Сергея Лаврова с главой МИД Украины Павлом Климкиным, которые продолжались почти час.

Предметом переговоров были вопросы урегулирования конфликта в Донбассе, реализации Минских соглашений, а также возможность введения миротворческой миссии ООН в Донбасс.

По итогам встречи было констатировано, что стороны не смогли достичь никаких договорённостей.