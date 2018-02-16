Санкт-Петербург, 17 февраля, 2018, 01:03 — ИА Регнум. Эта неделя в Петербурге началась в трагических тонах: город вместе со всей страной тяжело переживал трагедию в Подмосковье, где 11 февраля разбился самолет Ан-148, летевший из Москвы в Орск.

Дарья Драй ИА REGNUM Очистка крыш Петербурга

Беда не прошла стороной

Самолет этого типа хорошо знаком петербуржцам, многие даже успели на нем полетать: с 2010 года на протяжении нескольких лет Ан-148 эксплуатировались авиакомпанией «Россия» и базировались в «Пулково». В том числе и борт с номером 61 704, упавший в Раменском районе Московской области, уже в ливрее «Саратовских авиалиний».

Как хорошо помнят петербургские журналисты, различные инциденты с самолетами Ан-148 во время их недолгой петербургской биографии происходили постоянно. Про некоторые из них СМИ узнавали постфактум, другие же будоражили весь город, как, например, аварийная посадка борта, летевшего из Берлина без потерянного при взлете колеса в феврале 2012 года.

Подлетев к Петербургу, самолет около двух часов кружил вблизи аэропорта, вырабатывая топливо, и лишь затем приземлился. К этому времени в «Пулково» съехались репортеры, так что о благополучной посадке город узнавал в режиме онлайн. По некоторым данным, это был тот самый самолет, который через шесть лет разбился, унеся жизни 71 человека.

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В понедельник, 12 февраля, стало известно, что Петербург и Ленобласть потеряли в этой катастрофе пять своих жителей: четверых взрослых мужчин и одну совсем юную девушку, 22-летнюю сотрудницу машиностроительного завода «Арсенал» Екатерину Бойкову. Вместе с коллегой, 47-летним инженером Владимиром Усачевым, она летела через Москву в командировку в Оренбургскую область. После их гибели на заводе объявили трехдневный траур.

Еще один петербуржец, погибший в Ан-148, был пожилым человеком — но до сих пор преподавал в Санкт-Петербургском университете гражданской авиации, был главным специалистом по научно-летно-методической работе этого вуза. Лётчик Борис Кармалеев за 79 лет своей жизни освоил самолеты Миг-15, Ан-2, Ан-24, Ан-26, Ан-30, Ту-154. В числе первых командиров начинал международные полеты на Ил-86. Он был заслуженным пилотом Российской Федерации. Но погиб в небе в качестве пассажира.

Житель Ленобласти, 51-летний Анатолий Колодяжный был отцом семейства, заботливым мужем и отцом, руководил торговой компанией. Коллеги и друзья вспоминают о нем как о прекрасном человеке. А 31-летний Евгений Ильинов был общественным деятелем, принимал участие в организации популярных проектов GEEK PICNIC, «Доброфорум», курировал ряд волонтерских проектов в Петербурге. Коллеги отзываются о нем как об искреннем и открытом человеке.

…Санкт-Петербургу и Ленинградской области, к сожалению, в последние годы не в первый раз приходится поминать и хоронить своих земляков, погибших в авиакатастрофах. В 2015 году в крушении А-320, взорванного террористами над Синаем, погибли 178 жителей города и области. Как и тогда, неравнодушные горожане принесли живые цветы и детские игрушки на Дворцовую площадь, в память о всех жертвах катастрофы Ан-148. А власти Петербурга и Ленобласти пообещали выплатить каждой семье из двух регионов, потерявшей близкого человека, по миллиону рублей сверх того, что заплатят страховщики и власти других регионов.

Ледовое побоище на крышах

Ситуация с уборкой снега и льда всю текущую неделю оставалась самой болезненной для Петербурга темой. Сильные снегопады, пришедшие в город на предыдущей неделе, оставили на кровлях скопления наледи, а с крыш и карнизов свесились потенциальные убийцы — сосульки. Напомним, 8 февраля в городе уже случилась трагедия: на Васильевском острове на пожилую женщину упала глыба льда с крыши расселенного дома. Старушка умерла в больнице. Возбуждено уголовное дело, а двое районных чиновников, отвечавших за уборку и контроль над ней, были оперативно уволены со своих постов.

Но увольнениями лёд не растопишь, и городские власти были вынуждены срочно принимать меры к исправлению опасной ситуации. Поскольку лазерные технологии, которые еще восемь лет назад предлагала использовать против «сосуль» предыдущий губернатор, так и не были внедрены в жизнь, пришлось срочно мобилизовывать на борьбу сводные отряды дворников, кровельщиков, сантехников и других работников ЖКХ, как правило, состоящие из уроженцев Средней Азии.

Авральная мобилизация, увы, таит в себе опасность не меньшую, чем ничегонеделание. И для многих из тех, кто полез на крыши, работа на высоте со снегом и льдом оказалась слишком сложной. А для некоторых — смертельно опасной.

14 февраля на 7-й Советской улице сорвался вниз и погиб мужчина 1989 года рождения. Как выяснилось, он вылез на крышу для очистки от снега и наледи вообще без использования средств индивидуальной защиты. Возбуждено уголовное дело по статье УК о нарушении правил безопасности при ведении работ.

В тот же день по районным администрациям был разослан приказ губернатора — за три дня полностью очистить кровли от остатков снега, наледи и сосулек. В субботу, 17 февраля, чиновники всех 18 районов будут держать ответ перед Смольным в ходе видеоконференции. Тем, кто не справится, очевидно, грозит увольнение.

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Особо крупные силы были брошены на очистку кровли в центральных районах Петербурга. Именно здесь сосредоточено большинство старинных домов с наклонными крышами сложной формы, зачастую с нарушенной гидро‑ и теплоизоляцией, что как раз способствует образованию сосулек. Их необходимо чистить в первую очередь. По данным Смольного, в Центральном районе таких потенциально опасных домов — 2431, в Адмиралтейском — 1692, в Петроградском — 978, в Василеостровском районе — 992.

Как сообщили в пятницу, 16 февраля, в аппарате отвечающего за ЖКХ вице-губернатора Николая Бондаренко, ситуация с уборкой кровель на Васильевском острове заметно улучшилась, там осталось всего восемь адресов с замечаниями. Адмиралтейский район также принял меры для изменения ситуации в лучшую сторону: осталось 13 адресов с замечаниями. В Центральном и Петроградском районе положение дел хуже: там выявлено около 40 замечаний в каждом. Например, огромные сосульки замечены на домах 31/33 и 29 по Каменноостровскому проспекту — а под ними непрерывным потоком идут пешеходы.

…Несмотря на все усилия коммунальщиков, еще несколько человек пострадали в последние дни от ледяных «подарков» с крыш. Днем 12 февраля на улице Подвойского в Невском районе рядом с местной жительницей и ее двумя малолетними дочерьми с крыши упал кусок наледи. Осколком льда 2,5-летней девочке ушибло колено, а женщина получила ушиб мягких тканей головы.

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Еще более тяжелый случай произошел днем 13 февраля. Ледяная масса сползла на пешехода на улице Чапаева со здания Росреестра. Пострадавший пожилой мужчина получил травмы головы и был отправлен в больницу в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело.

…В выходные Петербургу вновь обещают снегопад. Так что, война со снегом и льдом на улицах, во дворах и на крышах будет продолжаться.

Стадион на полвека «Зениту»

Многолетняя «печальная история» (как охарактеризовал ее сам президент РФ) строительства стадиона на Крестовском острове Петербурга на этой неделе отмечена очередной памятной вехой. Стадион официально передан в концессию футбольному клубу «Зенит» на 49 лет.

Современная спортивная арена, на которую ушло, по разным оценкам, от 43 до 47 миллиардов рублей из бюджета Санкт-Петербурга, передана «сине-бело-голубым» за символическую арендную плату — 1 рубль в год.

Впрочем, за такой подарок «Зениту» придется еще основательно расплатиться. По соглашению сторон, концессионер обязан инвестировать в модернизацию и развитие стадиона не менее 500 млн рублей до 2023 года. По предварительным расчетам, озвученным в СМИ, эксплуатация стадиона может ежегодно обходиться клубу в 1,3 млрд рублей. К 2065 году, со старением стадиона, эта сумма может возрасти до 2,8 млрд рублей в год.

Клуб обязан будет обеспечить проведение на стадионе предстоящих матчей Чемпионата мира 2018 года и матчей ЕВРО-2020 спустя два года. Стадион уже стал домашней ареной для главной городской команды, на нем также будут проводиться культурно-массовые, развлекательные и выставочные мероприятия, на которых концессионер, по идее, должен зарабатывать.

А пока на Крестовском острове заканчивает освобождение площадки, куда должно перемещаться выдвижное поле из чаши стадиона. Перед прошлогодним Кубком конфедераций ее застроили временным медиагородком. Из-за этого поле, остававшееся в чаше, недополучало свежего воздуха и солнечного света, трава загнивала, и дорогостоящий газон поля уже дважды пришлось менять.

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…Не следует думать, что история со стадионом на этом окончена. Как не раз отмечало ИА REGNUM, обращает на себя внимание то, что между сдачей стадиона в эксплуатацию (декабрь 2016 года) и принятием его «Зенитом» прошло более года. Очевидно, что клуб и его хозяева явно не торопились взваливать на себя ответственность за объект со столь проблемной биографией, добиваясь от города устранения недоделок на счет бюджета.

Знакомый со стадионной эпопеей собеседник агентства предполагает, что дотошные специалисты клуба, даже приняв арену, найдут там еще много причин для рекламаций. И выставят счет за их устранение городским властям.