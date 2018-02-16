«Лестер» выбил «Шеффилд Юнайтед» из розыгрыша Кубка Англии
Лондон, 17 февраля, 2018, 00:37 — ИА Регнум. 16 февраля на стадионе «Кинг Пауэр» был разыгран матч 5-го раунда Кубка Англии между командами «Лестер» и «Шеффилд Юнайтед». Матч завершился минимальной победой хозяев со счетом 1:0.
Футбол
Единственный гол на 66-й минуте забил скоростной экс-форвард сборной Англии Джейми Варди после передачи Рияда Мареза — 1:0.
Статистика матча («Лестер"/"Шеффилд Юнайтед»)
Удары 11/7
Удары в створ 4/1
Владение 70%/30%
Фолы 9/6
Составы на матч:
«Лестер»: Шмейхель, Симпсон, Чилуэлл, Морган, Магир, Грэй, Иборра, Ндиди, Марез, Ихеаначо, Варди.
«Шеффилд Юнайтед»: Блэкмен, Балдок, Стивенс, О’Коннелл, Башам, Райт, Лафферти, Лундстрам, Каррутерс, Доналдсон, Уилсон.
Главный арбитр матча: Ли Мэйсон.
Голы: Варди 67 — 1:0.