Лондон, 17 февраля, 2018, 00:37 — ИА Регнум. 16 февраля на стадионе «Кинг Пауэр» был разыгран матч 5-го раунда Кубка Англии между командами «Лестер» и «Шеффилд Юнайтед». Матч завершился минимальной победой хозяев со счетом 1:0.

Футбол

Единственный гол на 66-й минуте забил скоростной экс-форвард сборной Англии Джейми Варди после передачи Рияда Мареза — 1:0.

Статистика матча («Лестер"/"Шеффилд Юнайтед»)

Удары 11/7

Удары в створ 4/1

Владение 70%/30%

Фолы 9/6

Составы на матч:

«Лестер»: Шмейхель, Симпсон, Чилуэлл, Морган, Магир, Грэй, Иборра, Ндиди, Марез, Ихеаначо, Варди.

«Шеффилд Юнайтед»: Блэкмен, Балдок, Стивенс, О’Коннелл, Башам, Райт, Лафферти, Лундстрам, Каррутерс, Доналдсон, Уилсон.

Главный арбитр матча: Ли Мэйсон.

Голы: Варди 67 — 1:0.