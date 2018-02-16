Вашингтон, 17 февраля, 2018, 00:32 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил, что его предвыборный штаб не вступал в сговор с Россией, а «антиамериканскую кампанию» Москва начала ещё в 2014 году. Об этом он написал в своём микроблоге в Twiiter.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Россия начала свою антиамериканскую кампанию в 2014 году, задолго до того, как я объявил, что буду выдвигаться в президенты. Влияния на результаты выборов не было. Кампания Трампа не сделала ничего неправильного — сговора нет», — заявил президент США.

Чуть ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила журналистам, что Дональд Трамп был проинформирован о предъявлении офисом генерального прокурора США обвинения гражданам России во «вмешательстве в выборы в США».

Как передавало ИА REGNUM, 16 февраля министерство юстиции США сообщило, что обвинения выдвинуты против 13 граждан России и трёх российских компаний.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала обвинения со стороны Вашингтона «абсурдом», который, по её словам, стал «современной американской политической реальностью».

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