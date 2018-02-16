Москва, 16 февраля, 2018, 23:56 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Российской Федерации прокомментировало обвинения против 13 граждан России, которые были выдвинуты офисом генерального прокурора США. Соответствующее заявление сделала сегодня, 16 февраля, официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

МИД России

Как ранее сообщало ИА REGNUM, офис генерального прокурора США выдвинул обвинения против 13 граждан Российской Федерации и трех российских компаний. Их обвиняют во «вмешательстве в выборы в США».

Среди «обвиняемых» российский бизнесмен Евгений Пригожин, а также Агентство интернет-исследований.

«13 человек осуществляли вмешательство в выборы в США?! 13 против миллиардных бюджетов спецслужб? Против разведки и контрразведки, против новейших разработок и технологий? Абсурд? Да. Но это современная американская политическая реальность», — написала Захарова на своей странице в Facebook.