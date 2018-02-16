Москва, 16 февраля, 2018, 23:52 — ИА Регнум. Установленную без мандата ООН и разрешения сирийского правительства зону в местечке Ат-Танф США должны закрыть, заявил 16 февраля министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью телеканалу Euronews.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США и террористы

Глава МИД РФ напомнил, что эта 55-километровая зона односторонне объявленная Вашингтоном «зоной деконфликтинга», в которой также расположен лагерь беженцев Эр-Рукбан, используется незаконными вооруженными формированиями для тренировки и отдыха боевиков.

Сергей Лавров отметил, что Израиль, по понятным причинам обеспокоенный ситуацией в приграничных с ним районах Сирии, проявляет больше понимания в вопросах сирийского урегулирования.

«Об этом как раз шла речь, когда премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приезжал в Россию. С ним, по-моему, понимание найдено. Нам важно, чтобы американцы тоже выполнили свою работу, в частности, закрыли односторонне объявленную зону деконфликтинга диаметром 55 км в местечке Ат-Танф, внутри которой находится лагерь беженцев Эр-Рукбан, который, по многочисленным фактам, используется для экипировки, тренировки и отдыха боевиков», — сказал Сергей Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, США без разрешения законного правительства Сирии и без мандата ООН контролируют часть сирийской территории и используют ее для формирования и обучения новых отрядов боевиков.