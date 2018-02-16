Мешхед, Иран, 16 февраля, 2018, 23:46 — ИА Регнум. В Иране пассажирский самолет оказался в чрезвычайной ситуации при посадке, 16 февраля передает агентство Associated Press.

Amin Badri Самолёт Fokker-100 авиакомпании Iran Air

Согласно опубликованной информации, авария произошла с самолетом Fokker-100 в аэропорту города Мешхед — самолет из-за неисправности выехал за пределы взлетно-посадочной полосы.

По словам представителей аэропорта, 104 пассажира и экипаж самолета не пострадали при жестком приземлении, они были безопасно доставлены в терминал.

Самолеты Fokker-100 были куплены Ираном в начале 1990-х годов. Закупка новых самолетов оказалась проблематичной из-за режима международных санкций в ответ на ядерные испытания Ирана.

После заключения «ядерного соглашения» в 2015 году Иран получил возможность закупать современные лайнеры — Исламская Республика имеет контракты на поставку самолетов Boeing и Airbus.