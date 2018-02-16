Берлин, 16 февраля, 2018, 23:47 — ИА Регнум. Великобритания разделяет озабоченность Соединенных Штатов в отношении деятельности Ирана на Ближнем Востоке и готова предпринять дальнейшие действия против Тегерана, заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, 16 февраля сообщает новостной телеканал Al Arabiya.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Позиция

Во время визита в Берлин Мэй подчеркнула, что она и канцлер Германии Ангела Меркель подтвердили свою приверженность иранской ядерной сделке и договорились о необходимости ее полного осуществления.

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«Мы согласились с тем, что, продолжая работу по поддержанию соглашения, мы также разделяем озабоченность Соединенных Штатов в отношении дестабилизирующих действий Ирана на Ближнем Востоке, и мы готовы принять дальнейшие надлежащие меры для решения этих проблем», — заявила Мэй.

Напомним, ранее, 12 февраля, министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон также подтвердил, что Лондон обеспокоен нынешней ролью Ирана на Ближнем Востоке, особенно после инцидента 10 февраля, когда израильский истребитель, совершивший авианалет на иранские позиции в Сирии, был сбит ракетой ПВО САР.