Кейптаун, 16 февраля, 2018, 23:16 — ИА Регнум. Новый президент ЮАР Сирил Рамафоса в своем обращении к нации пообещал стране «крутые решения», 16 февраля передает агентство Reuters.

Erfan Kouchari Сирил Рамафоса

В качестве основных задач экономики ЮАР Рамафоса назвал уменьшение бюджетного дефицита и стабилизацию государственного долга.

Рамафоса также пообещал стране «политику уверенности и последовательности», которой не было у его предшественника Джейкоба Зумы.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 февраля под давлением правящей партии «Африканский национальный конгресс» ушел в отставку президент ЮАР Джейкоб Зума.

Новым президентом парламент африканской страны избрал вице-президента ЮАР и лидера АНК Сирила Рамафосу.

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