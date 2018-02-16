Зеленодольск, Татарстан, 16 февраля, 2018, 22:42 — ИА Регнум. На Зеленодольском судостроительном заводе в феврале будет заложен 11-й по счету малый ракетный корабль проекта 21 631, сообщил 16 февраля главнокомандующий ВМФ России Владимир Королев в интервью газете «Красная звезда».

Mil.ru Малый ракетный корабль проекта 21631

Эти малые ракетные корабли (МРК) стали широко известны в октябре 2015 года после удара крылатыми ракетами «Калибр» из акватории Каспийского моря по объектам террористов в Сирии, удаленным от точки старта ракет на 1500 км.

На сегодняшний день эти МРК благодаря скрытности из-за малых размеров и мощному ракетному вооружению считаются опасными противниками, хорошо приспособленными для действий в Черном и Каспийском морях.

Кроме того, «в ближайшей перспективе начнется проектирование и строительство кораблей большого водоизмещения для дальней оперативной зоны», сказал Владимир Королев, добавив, что сфера действия ВМФ России больше не будет ограничиваться ближней морской зоной, а на настоящее и в будущее российского Военно-морского флота связано с его океанским статусом.

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Как сообщало ИА REGNUM, 16 февраля главком ВМФ России рассказал о перпективах пополнения флота атомными и дизель-электрическими субмаринами отечественной постройки.