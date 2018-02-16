Рим, 16 февраля, 2018, 23:16 — ИА Регнум. Французские прокуроры прекратили расследование обвинений в изнасиловании, выдвинутых против министра финансов Джеральда Дарманина, 16 февраля сообщает Associated Press.

EglantineD Джеральд Дарманин

Расследование было прекращено из-за отсутствия доказательств. Прокуроры не обнаружили признаков «принуждения, угрозы, неожиданности или насилия».

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Напомним, предварительное следствие в отношении Дарманина началось в январе 2018 года, когда 46-летняя Софи Спатц подала иск, обвинив министра финансов в том, что он совершил изнасилование в 2009 году.

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее выразил свою поддержку Дарманину и министру охраны окружающей среды Николя Юло, которого также обвинили в совершении изнасилования. Юло отрицает выдвинутые против него обвинения.