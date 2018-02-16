Вашингтон, 16 февраля, 2018, 22:20 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура США выдвинула обвинения против 13 граждан Российской Федерации в связи с якобы «вмешательством в выборы». Соответствующий документ опубликован сегодня, 16 февраля, на официальном сайте офиса генерального прокурора США.

Дядя Сэм обвиняет

В документе сказано, что офис генерального прокурора США выдвинул обвинения против 13 граждан России, в числе которых бизнесмен Евгений Пригожин. Также обвинения в «вмешательстве в выборы» предъявлены трем российским компаниям, в числе которых Агентство интернет-исследований.

«Агентство интернет-исследований является российской организацией, целью которой является вмешательство в выборы и политические процессы», — сказано в обвинительном заключении Генпрокуратуры США.

Собственно, те граждане России, против которых выдвинуты обвинения в «вмешательстве в выборы», являются сотрудниками Агентства интернет-исследований.

Напомним, обвинение в «вмешательстве в выборы в США» было придумано Демократической партией и её кандидатом на президентских выборах Хиллари Клинтон. Данная ложь преследует две цели — найти оправдание поражению Клинтон, которое для многих стало неожиданным, а также поставить под сомнение победу Дональда Трампа.

Никаких реальных доказательств того, что какое-либо российское вмешательство в американские выборы действительно имело место, никто никогда не представлял.

Российские власти неоднократно указывали, что все обвинения в «российском вмешательстве в выборы» абсолютно голословны.