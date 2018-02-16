Симферополь, 16 февраля, 2018, 21:53 — ИА Регнум. Семь человек погибло в Крыму в результате столкновения трех автомобилей, сообщает 16 февраля региональное управление МВД России.

По некоторым данным, среди погибших могут быть трое малолетних детей.

Сообщается, что 16 февраля около 20:00 мск на 367-м километре дороги Симферополь-Керчь столкнулись два грузовика и один легковой автомобиль. Столкновение машин привело к пожару.

Шестеро погибших из семи находились в легковой автомашине. Погиб также водитель одного из грузовиков.

Водитель второй грузовой машины в тяжелом состоянии доставлен в местную больницу.

Причины и обстоятельства трагедии выясняются сотрудниками ГИБДД.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 февраля в Чувашии столкнулись грузовой автомобиль и маршрутное такси. По данным республиканского МВД в результате ранены пять человек.