Вашингтон, 16 февраля, 2018, 22:07 — ИА Регнум. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в скором времени совершит визит в Белый дом к президенту США Дональду Трампу, 16 февраля передает агентство Reuters.

U.S. Embassy Tel Aviv Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху

По информации посольства США в Израиле, встреча Трампа и Нетаньяху состоится 5 марта. Информацию также подтвердили в администрации президента США.

«У президента (Трампа) хорошие отношения с премьер-министром (Нетаньяху), и он ожидает встречи с ним», — сообщил официальный представитель Белого дома.

Напомним, президент США Дональд Трамп, в отличие от его предшественника Барака Обамы, считается «другом Израиля».

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в мае 2017 года встречался с Трампом в Израиле, а в январе 2018 года — в швейцарском Давосе.

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