Рим, 16 февраля, 2018, 22:07 — ИА Регнум. В Италии по меньшей мере пять человек получили ранения во время акции протеста против запланированного митинга ультраправой партии «Новая сила», 16 февраля сообщает Anadolu.

Berlin Refugee Strike Полиция и демонстранты

Согласно официальному информационному агентству ANSA, около 100 левых студентов собрались на площади Гальвани в Болонье на севере Италии, чтобы выразить свой протест против митинга сторонников партии «Новая сила».

Четверо студентов и один сотрудник полиции получили ранения во время разгона акции протеста.

Напомним, 4 марта в Италии состоятся парламентские выборы. Ультраправая партия «Новая сила» также примет участие в выборах.

В последний раз парламентские выборы проходили в Италии в феврале 2013 года. Тогда победу одержала левоцентристская «Демократическая партия», получив 292 места в палате депутатов и 105 мест в сенате.