В Италии пять человек получили ранения во время акции протеста
Рим, 16 февраля, 2018, 22:07 — ИА Регнум. В Италии по меньшей мере пять человек получили ранения во время акции протеста против запланированного митинга ультраправой партии «Новая сила», 16 февраля сообщает Anadolu.
Согласно официальному информационному агентству ANSA, около 100 левых студентов собрались на площади Гальвани в Болонье на севере Италии, чтобы выразить свой протест против митинга сторонников партии «Новая сила».
Четверо студентов и один сотрудник полиции получили ранения во время разгона акции протеста.
Напомним, 4 марта в Италии состоятся парламентские выборы. Ультраправая партия «Новая сила» также примет участие в выборах.
В последний раз парламентские выборы проходили в Италии в феврале 2013 года. Тогда победу одержала левоцентристская «Демократическая партия», получив 292 места в палате депутатов и 105 мест в сенате.