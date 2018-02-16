Ханты-Мансийск, 16 февраля, 2018, 21:36 — ИА Регнум. Пассажирский самолет авиакомпании «ЮТэйр» был вынужден совершить экстренную посадку в Ханты-Мансийске из-за того, что одному из пассажиров стало плохо. Об этом сегодня, 16 февраля, сообщает пресс-служба «ЮТэйр».

Petri Krohn

Сообщается, что пассажирский самолет выполнял рейс UT295 из Москвы в Сургут. Одному из пассажиров на борту стало плохо, и экипаж принял решение совершить экстренную посадку в аэропорту Ханты-Мансийска.

«Пассажиру была оказана необходимая помощь. Женщину доставили в окружную клиническую больницу Ханты-Мансийска, а самолет отправился в Сургут», — сообщили в пресс-службе аэропорта Ханты-Мансийска.

Также известно, что воздушному судну потребовалась дозаправка.

Сегодня это уже второй подобный инцидент в российском воздушном пространстве. Так, утром пассажирский самолет, который летел из Сургута в Москву, был вынужден совершить экстренную посадку в Кирове — одному из пассажиров стало плохо.

В воздушную гавань прибыла карета скорой помощи, однако медики лишь констатировали смерть женщины. У нее остановилось сердце.