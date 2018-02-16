Женева, Швейцария, 16 февраля, 2018, 21:37 — ИА Регнум. Эксперты ООН и ОБСЕ сделали совместное заявление по осуждению шестерых журналистов в Турции, 16 февраля передает агентство Reuters.

Цитата из к/ф «Полуночный экспресс». Реж. Алан Паркер. США. 1978 В турецком суде

Совместное заявление экспертов было опубликовано Советом по правам человека ООН.

«Эти суровые приговоры являются неприемлемой и беспрецедентной атакой на свободу выражения мнений и на средства массовой информации в Турции», — заявили эксперты Дэвид Кей и Гарлем Дезир.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее суд в Стамбуле признал виновными в причастности к попытке госпереворота и дал пожизненное заключение шестерым журналистам турецких СМИ.

В числе приговоренных, в частности, бывший главный редактор газеты «Тараф» Ахмет Алтан и известные журналисты Мехмет Алтан и Назли Илиак.

Все журналисты были признаны виновными в участии в попытке военного переворота 2016 года и принадлежности к организации ФЕТО Фетхуллаха Гюлена, которого турецкие власти считают организатором мятежа.