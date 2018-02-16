Вашингтон, 16 февраля, 2018, 21:19 — ИА Регнум. Правительство США планирует выделить более $10 млрд на совершенствование американских ядерных бомб, хранящихся на авиабазах НАТО в Европе и Турции, сообщает 16 февраля неправительственная организация по контролю за вооружениями Nuclear Threat Initiative (NTI).

Wilson44691 Бомба B-61

В опубликованном организацией докладе указывается, что, несмотря на низкую вероятность ядерного конфликта, Пентагон намерен потратить серьёзные средства на модернизацию ядерных бомб свободного падения B-61.

Кроме того, по оценкам Бюджетного управления конгресса США, с 2017 по 2046 год содержание тактических ядерных сил обойдется Соединенным Штатам в $25 млрд.

Эксперты организации сравнивают эти цифры и отмечают, что планы по совершенствованию ядерных бомб выглядят чрезвычайно дорогостоящими.

В отчете NTI указано, что 150 американских ядерных бомб B-61 хранятся на шести базах в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции. Причем треть из них размещена на турецкой авиабазе Инджирлик.

Кроме того, авторы доклада указывают на уязвимость европейских военных баз США для террористических атак.

В докладе приводится пример участия командующего турецкой авиабазой Инджирлик в попытке госпереворота в Турции в июле 2016 года и близость этой базы к районам действий отрядов ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как сообщало ИА REGNUM, 2 февраля замглавы Пентагона Патрик Шэнахан заявил, что Соединенные Штаты могут нанести ядерный удар в «чрезвычайных обстоятельствах», в число которых входит неядерная атака на США или их союзников.