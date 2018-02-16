Аддис-Абеба, 16 февраля, 2018, 21:24 — ИА Регнум. Власти Эфиопии объявили о введении режима чрезвычайного положения, 16 февраля сообщает Reuters.

World Economic Forum Хайлемариам Десалень

Правящий коалиционный совет Революционно-демократического фронта эфиопских народов (EPRDF) объявил о введении в стране чрезвычайного положения. В заявлении не было указано, как долго продлится режим ЧС.

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Напомним, заявление было сделано после того, как премьер-министр Эфиопии Хайлемариам Десалень объявил 15 февраля о своем намерении уйти в отставку на фоне беспорядков и политического кризиса.

Ранее по стране прокатилась волна забастовок и демонстраций. Организаторы протестных акций требовали выпустить на свободу оставшихся лидеров оппозиции.

С января 2018 года правительство Эфиопии освободило более шести тысяч политических заключенных.