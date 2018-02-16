Мюнхен, Германия, 16 февраля, 2018, 21:04 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что в ходе переговоров с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым «на полях» Мюнхенской конференции по безопасности не удалось достичь никаких договоренностей. Об этом Климкин заявил журналистам сегодня, 16 февраля, по итогам встречи.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Климкин

«Пока что мы не договорились ни о чем», — сказал Климкин.

Встреча Лаврова с Климкиным длилась почти час. Известно, что главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудили вопрос урегулирования конфликта в Донбассе, реализацию Минских соглашений, а также возможность введения миротворческой миссии ООН в Донбасс.

Судя по повестке встречи, о чем-либо договориться Лавров и Климкин не могли в принципе, так как по всем вопросам Украина занимает контрпродуктивную позицию.

Конфликт в Донбассе Киев хочет решать исключительно силовым путем и любые дипломатические шаги воспринимает как передышку для перегруппировки своей армии и её пополнения.

Минские соглашения Киев выполнять не будет никогда, так как это означает конец Украины в том виде, в котором она существует сейчас, и точно конец той власти, которая контролирует Украину.

Введение миротворцев в Донбасс на украинских условиях означает фактическую капитуляцию Донецкой и Луганской Народных Республик. Жители этих стран не для того отстаивали свою свободу с оружием в руках, чтобы просто так отдать её украинским карателям при посредничестве «голубых касок».