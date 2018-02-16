Урумчи, Китай, 16 февраля, 2018, 21:23 — ИА Регнум. К 2020 году совокупный объем добычи нефти и газа на Таримских нефтепромыслах в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая может достичь 30 млн тонн в год в нефтяном эквиваленте, сообщает 16 февраля «Синьхуа».

Добыча нефти

Планируется, что в ближайшие три года добыча нефти и газа на месторождении будет увеличена на 5 млн тонн в нефтяном эквиваленте.

Отметим, Таримские нефтепромыслы входят в Китайскую национальную нефтегазовую корпорацию (CNPC). В 2017 году на месторождении совокупный объем добычи составил 25,33 млн тонн.

В компании отметили, что Таримские нефтепромыслы стали третьим по объему добычи месторождением Китая. С 2002 года объем добычи на месторождении вырос в пять раз — с 5 до 25 млн тонн.

Отметим, освоение нефтяных ресурсов на Таримских нефтепромыслах в Китае началось с 1989 года. В общей сложности за все годы эксплуатации добыча на месторождении составил более 300 млн тонн.

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