Москва, 16 февраля, 2018, 20:59 — ИА Регнум. Проблема Юго-Востока Украины не имеет военного решения, считает член Совета Федерации Константин Косачёв.

Иван Шилов ИА REGNUM Гражданская война на Украине

Об этом он заявил в пятницу, 16 февраля в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1», комментируя открытие в Мюнхене ежегодной международной конференции по безопасности.

«Смысл разговаривать (о ситуации на Юго-Востоке Украины — прим. ИА REGNUM ) есть, — заявил сенатор, — потому что там по-прежнему гибнут люди. Обязанность политиков сделать всё, чтобы их защитить. Военного решения проблема Юго-Востока не имеет. Рано или поздно будет достигнута договорённость. А устойчивой она будет тогда, когда её примут люди. На Киев как на исполнителя договорённостей надежды нет».

Также политик уточнил, что не ожидает оглашения на этой конференции новых планов относительно Украины и критически оценил недавний доклад бывшего шефа НАТО Андерса Расмуссена, посвящённый проблеме конфликта на Юго-Востоке.

«То, что принято называть планом Расмуссена, — это точка зрения одного исследователя, — отметил Константин Косачёв. — Это достаточно некачественное описание того, что происходит на Юго-Востоке. Видно, что человек материалом не владеет. Он не знает, что сейчас там происходит. Предмета для обсуждения нет».

Кроме того, сенатор сказал, что Петру Порошенко на конференции не дали возможности выступить с развёрнутой речью, и украинский президент вынужден будет ограничиться 15-минутным комментарием по «чужому для него вопросу».

«Сергею Лаврову предоставят 40 мин», — для сравнения добавил Константин Косачёв.

Напомним, что экс-генеральный секретарь НАТО Андерс Расмуссен, который теперь занимает пост советника президента Украины, подготовил доклад, в котором предложил ввести на Украину 4 тыс. полицейских и миротворческий контингент в 20 тыс. солдат из стран, которые не являются членами НАТО, — Бразилии и Белоруссии. Доклад бывший глава НАТО намерен представить 16−18 февраля в рамках 54-й Мюнхенской конференции по безопасности.

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