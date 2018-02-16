Берлин, 16 февраля, 2018, 20:59 — ИА Регнум. Сделка по Brexit должна обеспечить «справедливый баланс» в экономических отношениях между ЕС и Великобританией, заявила канцлер Германии Ангела Меркель, 16 февраля сообщает Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Выход из Евросоюза

Сделка между Великобританией и ЕС должна гарантировать, что Лондон покинет единый рынок Европейского союза, но сохранит тесные экономические отношения с блоком.

«В конце концов, необходимо установить справедливый баланс, например, за счет выхода из единого рынка — с одной стороны, и сохранения партнерства, которое не будет настолько близким, с другой. Этого можно достичь. Оставшиеся 27 членов (ЕС) должны сделать так, чтобы отношения были настолько тесными, насколько это возможно, но при этом они должны отличаться от тех отношений, которые существуют между членами ЕС», — заявила канцлер Германии.

Меркель добавила во время пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, что она разочарована процессом переговоров, которые отстают от намеченного графика.

Напомним, процесс выхода Великобритании из состава ЕС официально стартовал 29 марта 2017 года. Вся процедура выхода займет два года и завершится к концу марта 2019 года. Несмотря на то, что в начале декабря 2017 года завершилась первая фаза переговоров и стороны добились «существенного прогресса» по приоритетным направлениям, в 2018 году Великобритании и ЕС придется наверстывать график согласования основных параметров будущего соглашения.