Берлин, 16 февраля, 2018, 20:53 — ИА Регнум. Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сделали заявления после переговоров о Brexit в Берлине, 16 февраля передает агентство Reuters.

Brexit

«Я хочу, чтобы британские компании имели максимальную свободу торговли на немецких рынках, а немецкие предприятия имели то же самое в Великобритании», — заявила журналистам Мэй.

Госпожа Меркель, в свою очередь, заявила о необходимости соблюдения «справедливого баланса» в торговле ЕС с Великобританией после ее выхода из блока.

«В конце концов, должен быть справедливый баланс, — считает Меркель, — между единым рынком, с одной стороны, и не слишком близким партнерством, с другой».

Впрочем, канцлер Германии отметила, что «не разочарована переговорами» и не против соблюдения графика Brexit со стороны Великобритании.

Напомним, Великобритания намерена окончательно покинуть Евросоюз в марте 2019 года. Больше года между Лондоном и странами ЕС проходят интенсивные переговоры об отношениях после Brexit — прежде всего, экономических.