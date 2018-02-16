София, 16 февраля, 2018, 20:20 — ИА Регнум. Украина развернула международную кампанию лжи против Венгрии и против венгров, проживающих в Закарпатье, заявил 16 февраля министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Иван Шилов ИА REGNUM

Такое заявление он сделал после встречи с главами МИД стран Евросоюза в Софии.

«Украина развернула международную кампанию лжи против Венгрии и против венгров, проживающих в Закарпатье», — сказал Петер Сийярто, пояснив, что официальный Киев наврал об отказе представителей венгерского меньшинства Украины присутствовать на согласовании новой редакции украинского «Закона об образовании».

Глава МИД Венгрии утверждает, что венгров «пытались убедить в том, что новая редакция противоречащего международным нормам закона уже утверждена».

«Они фактически начали реализацию закона об образовании и уведомили венгерские школы, что с сентября преподавание будет вестись на украинском языке», — сказал Петер Сийярто.

Министр иностранных дел Венгрии потребовал от правительства Украины приостановить реализацию закона об образовании и начать переговоры с венграми Закарпатской области Украины.

Ранее в Венгрии опровергли сообщения Киева о достижении договорённостей по вопросу нового закона об образовании.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале декабря 2017 года Венецианская комиссия Совета Европы рекомендовала Украине изменить закон об образовании, ведущий к дискриминации национальных меньшинств.