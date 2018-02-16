Астана, 16 февраля, 2018, 20:21 — ИА Регнум. В некоторых районах Казахстана официальная статистика занижает уровень безработицы в пять раз, заявил заместитель председателя правления национальной палаты предпринимателей (НПП) «Атамекен» Эльдар Жумагазиев. Об этом сообщили 16 февраля в пресс-службе НПП.

По его словам, «Атамекен» провела скриниговые исследования в секторе малого и среднего бизнеса в городах Сарыагаш и Жетысай. Он добавил, что 89% рабочих получают теневой доход.

Жумагазиев предложил решать проблему самозанятых путем «осмысленной» трудовой миграции. По его мнению, необходимо сформировать осмысленную повестку трудовой миграции из южных районов страны в северные. Кроме этого, предлагается переселять мигрантов целыми сообществами.

Заместитель председателя НПП также считает, что необходимо расширять инструмент обучения «Бастау Бизнес», а также оцифровать домохозяйства.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время министерство труда и социальной защиты населения Казахстана готовит законопроект о легализации самозанятых и неформально занятых лиц.

Согласно официальным данным, в 2017 году в Казахстане численность безработных составила 439,3 тыс. человек.