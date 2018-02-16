София, 16 февраля, 2018, 20:01 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин посетит Болгарию с официальным визитом после президентских выборов, которые пройдут 18 марта 2018 года. Об этом 16 февраля сообщил журналистам посол России в Болгарии Анатолий Макаров, передаёт агентство «Фокус».

Kremlin.ru Владимир Путин

Посол напомнил, что приглашение, направленное президентом Болгарии Руменом Радевом российскому коллеге, «распространяется на весь юбилейный год, когда отмечается 140-летие освободительной Русско-Турецкой войны».

«После выборов, которые назначены в России на 18 марта, будет согласована дата этого визита. Я думаю, что визит состоится. Сейчас самое подходящее время для посещения российского президента, так как последний его визит был в январе 2008 года — это больше 10 лет назад», — сказал Макаров.

Он также подтвердил, что 2 марта Болгарию посетит патриарх Московский и всея Руси Кирилл по приглашению болгарского патриарха Неофита. Кроме этого, страну посетит российская парламентская делегация по приглашению депутатов Народного собрания Болгарии.

«Будут представители Российского военно-исторического общества, Российского исторического общества. Так что на предстоящих празднованиях в Болгарии будет солидное российское присутствие», — добавил посол.

Как сообщало ИА REGNUM, совершить официальный визит в Болгарию в 2018 году Румен Радев пригласил Владимира Путина ещё в июне минувшего года. В пресс-службе президента Болгарии тогда сообщили, что российский президент принял приглашение, однако точные сроки визита не согласовывались.

Отметим, что инициатива Румена Радева была с недовольством встречена некоторыми болгарскими депутатами и политиками, в том числе, бывшим президентом Росеном Плевнелиевым. Радев, в свою очередь, заявил, что не собирается идти «на компромисс с историей из-за одержимости кучки депутатов».