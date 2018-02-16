Ереван, 16 февраля, 2018, 19:54 — ИА Регнум. Президент Армении Серж Саргсян сегодня, 16 февраля, провел встречу с выдвинутым правящей Республиканской партией Армении (РПА) кандидатом на пост четвертого президента республики Арменом Саргсяном.

president.am Армен Саргсян на встрече с президентом Армении Сержем Саргсяном

По сообщению пресс-службы президента Армении, Армен Саргсян прежде чем принять предложение представителей парламентского большинства в ходе прошлой встречи с Сержем Саргсяном попросил дополнительное время с целью проведения встреч с представителями других политических сил, а также с представителями научных кругов, интеллигенции, общественных и благотворительных организаций, бизнес-среды и рабочих кругов, руководством Арцаха (Нагорно-Карабахская Республика, НКР), представляющими армянскую Диаспору структурами, организациями и частными лицами.

Армен Саргсян отметил, что все запланированные встречи состоялись, по их итогам было принято соответствующее решение. Кандидат от РПА на пост президента Армении в ходе встречи с Сержем Саргсяном подробно представил ему обоснования своего решения.

«Уважаемый г-н Саргсян, месяц назад я от имени правящей Республиканской партии Армении предложил Вам стать кандидатом на пост президента Армении. Вы обещали серьезно подумать в данном направлении. В течение этого месяца вы провели множество встреч как с представителями парламентских, так и внепарламентских политических сил, имею в виду — встречи с представителями общественных организаций, интеллигенции, вы также посетили Арцах.

Я, конечно, благодаря СМИ внимательно следил за этими встречами. Они также проявили к Вам большое внимание, с лупой отслеживали каждый Ваш шаг, анализировали Ваши заявления, Вашу биографию. Безусловно, множество частных лиц также анализировали данные встречи, пытались дать комментарии. В комментариях мне попадались как трезвые речи, так и курьезные явления, но, полагаю, что ни Вас, ни меня это не обидело. Судя по откликам, Вы проявили толерантность, терпение и готовность к диалогу. Эти качества вообще чрезвычайно важны в жизни, а в условиях руководства государством просто необходимы. Теперь, полагаю, настал час получить ответ.

В случае положительного ответа большинство в Национальном Собрании, конечно, начнет предусмотренные нашей Конституцией процедуры. Выборы президента РА, согласно Конституции, должны состояться в первой декаде марта, и уверен, что эти выборы пройдут хорошо, в условиях солидарности, и их итог станет символом нашего национального согласия. Что Вы на это скажете?», — обратился Серж Саргсян к Армену Саргсяну.

Армен Саргсян сперва выразил благодарность Сержу Саргсяну и Республиканской партии Армении за оказанное ему доверие и отметил, что прекрасно осознает не только почетность, но и огромную ответственность должности президента. По его словам, именно поэтому он попросил времени на размышления и проведение встреч как в Армении, так и за ее пределами, с представителями армянской диаспоры в разных странах.

«Конечно, для меня особенным стало вновь посещение Арцаха. Данный визит в очередной раз убедил меня в том, что Арцах является не только нашей гордостью, неотъемлемой частью всего нашего народа и истории, но и национальным достоинством. Я бы сказал, в Арцахе мы нашли или вновь обрели нашу национальную гордость, национальное достоинство и честь.

Встречи, как вы отметили, г-н президент, охватывали широкий спектр: с различными кругами в областях и Ереване, и они были мне очень интересны. Конечно, прежде всего, я встретился с Республиканской партией, АРФ «Дашнакцутюн», блоками «Царукян» и «Елк». После этого, как Вы предложили, я встретился с более широкими кругами общественности, с непредставленными в Национальном собрании партиями — как традиционными армянскими партиями, так и новосозданными, а также с различными кругами общества — от представителей интеллигенции до молодежи. Вновь убедился, что в различных сферах многое предстоит сделать. И, конечно, согласен с Вами, г-н президент, что попытаюсь внести свой вклад в будущем, если буду избран на пост президента РА, и во внешнеполитических отношениях, и во внешнеэкономических вопросах, и в сфере привлечения инвестиций, что считаю очень важным, в сфере укрепления национального единства и отношениях Армения — диаспора.

Если позволите, г-н президент, выделю 2 сферы, которые, я считаю, очень важны, и мои встречи просто стали фактическим доказательством этого: одна из этих сфер очень близка моему сердцу, это сфера образования. Считаю, будущий президент Армении сможет сыграть свою роль при содействии, поощрении сферы образования.

И второе, что для меня, конечно, также очень важно: мы, как большая нация, но сравнительно маленькая страна, можем двигаться вперед и развиваться, только если сможем действительно укрепить гражданское общество и вновь воодушевить, укрепить дух граждан. Для этого очень важно, чтобы каждый наш гражданин с новой силой вновь обрел веру, надежду, а в обществе был обеспечен четкий, беспристрастный диалог всех частей общества», — сказал Армен Саргсян.

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«После сказанного, г-н президент, хочу подчеркнуть: в рамках выдвинутых Вами задач, я уверен, что смогу сделать все возможное, чтобы с честью нести возложенную на меня ответственность, чтобы не разочаровать Вас, г-н президент, и оправдать ожидания, которые наши соотечественники будут связывать — будь то в Армении, Арцахе или диаспоре. Готов всем своим существом и энергией взяться за это ответственное дело, если, конечно, Национальное собрание меня изберет на пост президента», — подчеркнул Армен Саргсян.

Президент Армении выразил надежду, что, начав предусмотренную Конституцией процедуру, будут зарегистрированы блестящие результаты.

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Как сообщало ИА REGNUM, получив от действующего президента страны Сержа Саргсяна предложение стать кандидатом в президенты от правящей партии, посол Армении в Великобритании Армен Саргсян попросил время на принятие решения, подчеркнув, что до этого хочет встретиться как с парламентскими, так и с внепарламентскими силами.

Выборы четвертого президента Армении должны состояться в Национальном собрании Армении 2 марта. Парламент должен избрать президента 3/5 голосов. В случае второго и последующих туров ценз на избрание снижается.

Для избрания в первом туре кандидату в президенты понадобятся голоса 79 депутатов, в то время как у правящей коалиции в парламенте всего 65 депутатов.

РПА и Дашнакцутюн для того, чтобы их кандидат был избран уже в первом туре хотят заручится поддержкой формально оппозиционной фракциии блока «Царукян».

По мнению армянских политологов, маловероятно, что блок «Царукян» будет голосовать против кандидатуры Армена Саргсяна.

9 апреля заканчиваются полномочия действующего президента Армении Сержа Саргсяна. Тогда в стране полностью завершится процесс перехода на парламентскую форму правления. Несмотря на заверения Саргсяна о том, что он не собирается занимать премьерское кресло, в Армении практически не сомневаются, что именно действующий президент станет следующим премьер-министром страны, сохранив тем самым всю полноту власти в своих руках.