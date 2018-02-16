Багдад, 16 февраля, 2018, 19:49 — ИА Регнум. Первая партия из заказанных Багдадом российских танков Т-90С доставлена в Ирак, сообщает турецкое агентство Anadolu, ссылаясь на военное ведомство Ирака.

Vitaly V. Kuzmin Танк Т-90

По информации агентства, российские танки были переданы иракским представителям вечером 15 февраля в порту Умм-Каср и перевезены в Багдад. Их количество не сообщается.

Однако 8 февраля посол РФ в Багдаде Максим Максимов сообщил журналистам, что в скором времени в Ирак будут доставлены 46 основных боевых танков Т-90С российского производства.

Читайте также: Иракские военные ожидают первую партию российских танков Т-90С

Ранее стало известно, что по условиям заключенного Багдадом и Москвой договора вооруженные силы Ирака должны получить 73 танка Т-90 различных модификаций.

Напомним, контракт по закупке Ираком российских танков Т-90 был подписан в июле 2017 года.

Читайте также: Около 200 танков будет закупать Минобороны РФ ежегодно

Как сообщало ИА REGNUM, широкое применение различного российского вооружения в ходе военной операции против ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии и проявленная в боях его эффективность привели к бурному росту зарубежных заказов на технику и вооружение российского производства.